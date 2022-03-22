Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig şampiyonu oldu

BARTIN (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Bartın'da düzenlenen Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakalarında Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde devam ediyor. 5 farklı üniversiteden sporcuların yer aldığı karşılaşmalarda, üstün bir performans sergileyen Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı birinci oldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile karşılaşan Bartın Üniversitesi 3-2'lik sonuçla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Böylece Bartın Üniversitesi Süper Lige Yükselme yolunda son grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Erkek Voleybol Takımına TÜSF Bartın İl Gözlemcisi İbrahim Kabadayı tarafından ikincilik kupası ve madalyaları verildi. Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı ise birincilik kupasını ve madalyalarını Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'un elinden aldı.

Rektör Uzun, burada yaptığı konuşmada her iki takımın oyuncularını da tebrik ederek Türk Sporunun sadece bugünü değil yarını için de umutlu olduklarını ifade etti.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyoruz. Birçok spor dalına ait salonların uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildiği fakültemizde, eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz. İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, önümüzdeki dönemlerde de Türk Sporuna değer katmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle Türkiye Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakalarının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN