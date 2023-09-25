Bartın'da Sahilde Dinamitle Balık Avlayan 2 Kişi Yakalandı

Bartın'da sahilde dinamitle balık avlayan S.D. ve F.K. isimli 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İkiliye idari para cezası kesilirken, adli işlem başlatıldı.

BARTIN'da, sahilde dinamitle balık avlayan S.D. (54) ve F.K. (50), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheliye ayrıca 33 bin 127'şer TL idari para cezası kesildi.

Güzelcehisar sahilinde dün akşam saatlerinde 5 metre uzunluğundaki tekne ile denize açılan S.D. ve F.K. dinamitle balık avlamaya başladı. Denizde patlama seslerini duyanlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, botlarla bölgeye gelerek, 2 balıkçıyı suçüstü yakaladı. Teknede yapılan aramada denize atılmak üzere hazırlanmış 4 dinamit, 5 fünye ve dalgıç malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve F.K.'ye 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçlarından ayrı ayrı 33 bin 127'şer TL idari para cezası uygulanırken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)