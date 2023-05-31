Bartın'da Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı

- Bartın'da Galatasaraylı taraftarlar kent meydanına akın etti

BARTIN - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar Bartın'da kutlamalara başladı. Kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleşen kutlamalar coşku içinde geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray maçı 4-1 kazanarak 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bartın'da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamalar için kent meydanına akın etti. Cumhuriyet Meydanı ve kentin farklı noktalarındaki kutlamalarda meşaleler yakan ve marşlar söyleyen taraftarlar şampiyonluğu coşku içinde kutladı.

Bazı taraftarlar da araçlarıyla konvoy yaparak kentin caddelerinde bayraklarla şampiyonluk turu attı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023