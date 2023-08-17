Bartın'da Balıkçılar Zor Anlar Yaşadı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Balıkçılar 50 metre açıldıktan sonra geri dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Balıkçılar 50 metre açıldıktan sonra geri dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

Bartın sahillerinde etkili olan poyraz nedeniyle kıyılarda dalga boyu 2 metreye ulaştı. Sabah saatlerinde Kurucaşile ilçesi limanından tekneyle denize açılmak isteyen 3 balıkçı zor anlar yaşadı. Tekne, yoğun dalgalar nedeniyle alabora olma tehlikesi geçirdi. Bir süre dalgalarla boğuşan balıkçılar, 50 metre mesafedeki koya tekneyi yanaştırmayı başardı. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. (DHA)