Bartın'da 204. Geleneksel Karakucak Güreşleri Düzenlendi

Bartın'da 204. Geleneksel Karakucak Güreşleri Düzenlendi
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Bartın'da her yıl düzenlenen geleneksel Karakucak Güreşleri'nin 204'üncüsü, 150'den fazla sporcunun katılımı ile heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Turnuva, Yanaz köyündeki güreş sahasında gerçekleşti.

Bartın'da 2 asırdır devam eden ve Batı Karadeniz'in en büyük güreş turnuvası haline dönüşen güreşlerde 150 sporcu mücadele etti.

Bartın'da her yıl Kurban Bayramı'nın bitiminden sonra Yanaz köyünde gerçekleşen güreş turnuvası bu yıl da devam etti. Geleneksel hale dönüşen ve bu yıl 204'üncüsü düzenlenen geleneksel Karakucak Güreşleri, heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Minikler, Tozkoparan, Ayak, Deste Boy, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş Pehlivanlık gibi kategorilerde düzenlenen turnuvaya Bartın'ın yanı sıra çok sayıda ilden 150'yi aşkın sporcu katıldı.

Bartın İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle inşa edilen Yanaz Köyü Güreş Sahası'nda gerçekleşen birbirinden çekişmeli müsabakaları yüzlerce kişi heyecanla takip etti.

Turnuvayı Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve beraberindeki il protokolü de takip etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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