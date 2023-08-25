Barkın Pınar ve Takımı Türkiye Pist Şampiyonası'nda Liderliği Sürdürüyor

Unico Sigorta'nın desteğiyle yarışan Barkın Pınar ve takımı, Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışlarında liderliği koruyor. İlk ayak yarışlarında elde ettiği 5 podyum derecesiyle liderliğe yerleşen takım, ikinci ayak yarışlarında da başarılı bir performans sergiledi.

Unico Sigorta'nın desteğiyle yarışan Barkın Pınar ve takımı "Türkiye Pist Şampiyonası" ikinci ayak yarışlarından da lider dönüyor.

Unico Sigorta açıklamasına göre, geçtiğimiz iki sezonun "Pilotlar ve Takımlar" şampiyonu Racing Team AMS, üç başarılı pilotu ile 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen AVİS Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları için İzmir Pistindeydi. Takım, Maxi Grupta start aldığı şampiyonada, ilk ayak yarışlarında elde ettiği 5 podyum derecesi ile liderliğe yerleşmişti.

İlk yarışta gerçekleştirdiği 1: 05.958'lik derecesi ile hafta sonunun en iyi zamanını yapan Barkın Pınar, her iki yarışta elde ettiği birinciliklerle en yakın rakibi ve takım arkadaşı Seda Kaçan ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı ve Türkiye Şampiyonluğu hedefine doğru önemli bir adım daha atmış oldu.

Bu sonuçlarla elde ettiği 5 podyum derecesi Racing Team AMS'ye yeniden "En İyi Takım" kupasını da getirdi. Şampiyonanın sıradaki yarışları 26-27 Ağustos'ta yine İzmir Park'ta gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barkın Pınar, "Asfalt sıcaklığının 65 dereceyi gösterdiği hafta sonunda koşullar hem otomobiller hem de pilotlar için oldukça zorlayıcıydı. İlk yarışta ikinci sırada aldığım start sonrası 10. turda rakibimi geçerek bitiş çizgisine ilk sırada ulaşmayı başardım. Pazar günü yapılan iki yarışta kötü bir start alıp son sıraya düşmeme rağmen 20 turluk yarış içerisinde tüm rakiplerimi geçip hafta sonunu iki birincilik kupası ile tamamladım. Hafta sonunun en hızlı tur zamanı puanı ile beraber toplamda 23 puan toplayarak şampiyonada en yakın rakibimin 10 puan önünde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Pınar, "Takımımla birlikte 2. Ayak yarışlarını da güzel sonuçlarla geride bırakarak hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Unico Sigorta'ya, bana ve bu spora verdikleri kıymetli destek için teşekkür ediyor, sektördeki 35. yıllarını kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor, sadece fiziksel gücü değil, aynı zamanda azmi, disiplini ve kararlılığı simgeler"

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, şirket olarak sporu ve sporcuları desteklemeye önem verdiklerini aktardı.

Güzeler, "Spor sadece fiziksel gücü değil, aynı zamanda azmi, disiplini ve kararlılığı simgeler. Barkın Pınar gibi ülkemizde motor sporunun önemli isimlerinden birinin başarısına ortak olmak bizim için de heyecan ve gurur verici. Ona destek olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Onun her zaferi, sporun ruhunu ve insanın sınırlarını zorlamasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Gelecekteki zaferlerini ve onunla birlikte daha nice unutulmaz anıların bir parçası olmayı dört gözle bekliyoruz. Devam eden yarışlarda da sevgili Pınar'a ve takımına başarılarının devamını diliyor, yanında olmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.