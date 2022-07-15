Barış Şimşek, Azerbaycan'da Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına, eski FIFA kokartlı Türk hakem Barış Şimşek getirildi.
Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına, eski FIFA kokartlı Türk hakem Barış Şimşek getirildi.
Azerbaycan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karara göre Barış Şimşek'in iki yıl süreyle Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı olduğu belirtildi.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor