Üye Girişi
Haberler
Barış Çin Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Barış Çin Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Spor Haberleri

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Barış Çin elde etti. Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda Barış Çin şampiyon olurken, Hacı Arap Yaman ikinci, Mehmet Sezer ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Barış Çin elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon bugün yapılan final maçlarının ardından sona erdi.

Organizasyonda Barış Çin şampiyon olurken, Hacı Arap Yaman ikinci, Mehmet Sezer ise üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title