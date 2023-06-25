Barış Çin Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Barış Çin elde etti. Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda Barış Çin şampiyon olurken, Hacı Arap Yaman ikinci, Mehmet Sezer ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Barış Çin elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon bugün yapılan final maçlarının ardından sona erdi.

Organizasyonda Barış Çin şampiyon olurken, Hacı Arap Yaman ikinci, Mehmet Sezer ise üçüncü sırayı aldı.