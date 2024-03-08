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Barış Çin Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı

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Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale yükseldi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporcular ise Hacı Arap Yaman, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer.

Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, finale kaldı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'daki Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde 9 ülkeden 24 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche ile karşılaştı.

Çin, rakibini 150-113 yenerek adını finale yazdırdı.

Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor.

Bugün sona erecek ferdi müsabakaların ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Mehmet Sezer Türkiye Gümüş Spor Güncel Haberler

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