Barış Cin 3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Barış Cin, 3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Yarı final maçında Fransız Kevin Tran'a yenilen Cin, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Cin, bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon devam ediyor.

Milli bilardocu Barış Cin, bugün oynanan yarı final maçında Fransız Kevin Tran ile karşılaştı. Rakibine 200-180 skorla yenilen Barış Cin, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.