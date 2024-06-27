Barış Alper Yılmaz, Türkiye-Çekya maçının oyuncusu seçildi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz maçın oyuncu seçildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz maçın oyuncu seçildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşı karşıya geldiği Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Maçın futbolcusu da milli takımdan geldi. Türkiye - Çekya karşılaşmasının oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi.
Barış Alper 11'de başladığı müsabakada 90 dakikada forma giydi. - HAMBURG