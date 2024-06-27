Barış Alper Yılmaz, Türkiye-Çekya maçının oyuncusu seçildi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz maçın oyuncu seçildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşı karşıya geldiği Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Maçın futbolcusu da milli takımdan geldi. Türkiye - Çekya karşılaşmasının oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi.

Barış Alper 11'de başladığı müsabakada 90 dakikada forma giydi. - HAMBURG