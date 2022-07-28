Barış Alper Yılmaz: 'Taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz'

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, her gün daha iyi gittiklerini belirterek, "Yeni arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da genç futbolcu Barış Alper Yılmaz, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dün oynadıkları Salernitana maçından bir fotoğraf paylaşan 22 yaşındaki futbolcu, "Her gün daha iyiye gidiyoruz. Yeni arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz. Yolumuz uzun, güzel günlere varmak adına elimizden gelenin fazlasını yapmak için buradayız. Desteğiniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL