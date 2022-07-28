Barış Alper Yılmaz: "Taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barış Alper Yılmaz: "Taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz"

Barış Alper Yılmaz: 'Taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz'

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, her gün daha iyi gittiklerini belirterek, "Yeni arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz" dedi.

 - Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, her gün daha iyi gittiklerini belirterek, "Yeni arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da genç futbolcu Barış Alper Yılmaz, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dün oynadıkları Salernitana maçından bir fotoğraf paylaşan 22 yaşındaki futbolcu, "Her gün daha iyiye gidiyoruz. Yeni arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde taraftarımızın beklediği güzel günler için çabalıyoruz. Yolumuz uzun, güzel günlere varmak adına elimizden gelenin fazlasını yapmak için buradayız. Desteğiniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title