Üye Girişi
Haberler

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de Üst Üste 4. Golünü Attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK ile oynanan maçta attığı golle, Süper Lig'de üst üste 4. kez fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla Süper Lig'de üst üste 4. maçta gol attı ve kariyerinde ilk kez bunu başardı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Mücadelenin 11. dakikasında Dries Mertens'in pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarından sonra yine fileleri havalandırdı ve gol sayısını 4 yaptı. Barış Alper ayrıca kariyerinde ilk kez üst üste 4. lig müsabakasında da gol atmayı başardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 82. dakikada yerini Efe Akman'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Barış Alper Yılmaz Gaziantep FK Galatasaray Ekonomi Futbol Spor

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki! Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Barış Alper Yılmaz kaç gol attı? 2024-25 Barış Alper Yılmaz gol ayısı kaç? Galatasaray Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ay küresel midir daire midir? Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });