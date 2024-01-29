Üye Girişi
Haberler

Barış Alper Yılmaz: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yılmaz, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve takım olarak kazanmanın önemli olduğunu belirtti.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Milli futbolcu, RAMS Park'ta 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirerek, "Gol attığım için mutluyum ama önemli olan takım olarak kazanmamızdı. Arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada gerçekten çok iyi bir mücadele vardı. Maça göre oynadığım bölge değişiyor. Benim için bu durum önemli değil. Ben her zaman her pozisyonda oynayabilmek için kendimi hazır tutuyorum. Hangi bölgede oynadığımın önemi yok. Hocam bana nerede şans verirse versin elimden geldiğince takımıma katkı vermek istiyorum. Şu an yolun başındayız. İlerleyen süreçte neler olup biteceğini bilmiyoruz. Maçlara birer birer bakıyoruz. Bugün de kazanmak önemliydi." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirterek, "Farklı pozisyonlarda oynamak beni etkilemiyor. Ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemde sergilediği başarılı performansla ismi transfer haberleriyle anılan Barış Alper Yılmaz, "Böyle haberler çıkıyor, mutlu oluyorum. Ama bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Ben sadece kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum. Özel bir ekiple çalışıyorum. Kendimi olabildiğince çok geliştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Barış Alper Yılmaz Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Damla elendi mi? Survivor Damla neden yok 2024? 30 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Ogeday elendi mi? Survivor Ogeday neden yok 2024? Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok 2024? 30 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! CHP İzmir adayı kim oldu, belli oldu mu? (AÇIKLANDI) Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title