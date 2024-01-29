Barış Alper Yılmaz, Galatasaraylı taraftarlara 3'lü çektirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı Wilfried Zaha ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, galibiyeti kale arkasındaki tribünlere giderek taraftarlarla kutladı. Galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz da maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL