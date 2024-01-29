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Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, saha içerisinde hangi pozisyonda oynadığının önemli olmadığını dile getirerek, 'Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum' dedi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, saha içerisinde hangi pozisyonda oynadığının önemli olmadığını dile getirerek, " Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden Barış Alper Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Gol attığım için mutluyum ama önemli olan takım olarak kazanmamızdı. Arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada gerçekten çok iyi bir mücadele vardı. Ben her zaman her pozisyonda oynayabilmek için kendimi hazır tutuyorum. Hangi bölgede oynadığımın önemi yok. Hocam bana nerede şans verirse versin elimden geldiğince takımıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında her maça ayrı konsantrasyonla hazırlandıklarını söyleyen Barış, "Şu an yolun başındayız. İlerleyen süreçte neler olup biteceğini bilmiyoruz. Maçlara birer birer bakıyoruz. Bugün de kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.

" Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum"

Hangi pozisyonda oynadığının önemli olmadığını vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, "Hocamızın taktiksel olarak karar verdiği bir durum. Rakibe göre oynadığım bölge değişiyor. Benim için bu durum önemli değil. Farklı pozisyonlarda oynamak beni etkiliyor mu? Hayır etkilemiyor. Ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer söylentileri ile ilgili olarak da konuşan Yılmaz, "Tabii ki böyle haberler çıkıyor, mutlu oluyorum. Ama bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Ben sadece kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum. Özel bir ekip ile beraber çalışıyorum. Kendimi olabildiğince çok geliştirmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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