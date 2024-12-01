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Barış Alper Yılmaz Eyüpspor'a Gol Attı

Barış Alper Yılmaz Eyüpspor'a Gol Attı
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor ile oynanan maçta Süper Lig'deki 5. golünü kaydetti. Müsabakanın 45+5. dakikasında attığı golle takımının eşitliği sağlamasına yardımcı oldu.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 5. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 45+5. dakikasında Gabriel Sara'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içine oluşan karambolde topu önünde bulan Barış düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 5 yaptı. Barış Alper'ın UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın yerine 85. dakikada Elias Jelert oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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