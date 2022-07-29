Barış Alper Yılmaz: Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim

" Galatasaray'ın genlerinde her zaman şampiyonluk var"

"Bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz"

SERHAN TÜRK / GRAZ-AVUSTURYA,- Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, "Okan hoca ile konuşuyorum. Bugün ve yarına odaklandım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim. Çok çalışıyorum" dedi.

"Burası Galatasaray. Hocam nerede bana şans verirse elimden geleni yapacağım. Benim için mevki fark etmez. Hocam hangi bölgede görevlendirirse orada katkı vereceğimi düşünüyorum."