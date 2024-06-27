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Barış Alper Yılmaz: Avusturya karşısında intikam peşinde değiliz, adım adım ilerliyoruz

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Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynayacakları Avusturya maçı için, 'İntikam peşinde değiliz. Adım adım ilerliyoruz. Öncelikle sözümüzü tuttuk. Şimdi yeni hedeflerimiz var. Avusturya maçı gerçekten zor olacak' dedi.

- Barış Alper Yılmaz : "Avusturya karşısında intikam peşinde değiliz, adım adım ilerliyoruz"

HAMBURG - Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynayacakları Avusturya maçı için, "İntikam peşinde değiliz. Adım adım ilerliyoruz. Öncelikle sözümüzü tuttuk. Şimdi yeni hedeflerimiz var. Avusturya maçı gerçekten zor olacak" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, "Maçın oyuncusu seçildiğim için mutluyum. Ama daha önemlisi galip gelmek çok önemliydi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Her zaman söyledim, benim için pozisyon fark etmiyor. Hocam bana nerede şans verirse takımıma katkı sağlamak istiyorum. Buna odaklıyım" diye konuştu.

Son 16 turunda Avusturya ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Barış Alper, "İntikam peşinde değiliz. Adım adım ilerliyoruz. Kamptan önce arkadaşlarımızla konuştuğumuzda hedefimiz gruptan çıkmaktı. Öncelikle sözümüzü tuttuk. Şimdi yeni hedeflerimiz var. Avusturya maçı gerçekten zor olacak. Sadece şunu söylemek istiyorum. Jenerasyonumuz çok iyi. Çok yetenekli oyunculara sahibiz. Bence iyi bir maç olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Barış Alper Yılmaz Avusturya Spor Güncel Haberler

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