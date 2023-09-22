Barcelona, Xavi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

İspanyol ekibi Barcelona, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Xavi, Kasım 2021'den bu yana görevde olan 43 yaşındaki Katalan teknik adamla 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Barcelona'nın başında çıktığı 96 maçın 60'ından galibiyetle ayrılan Xavi, geçen sezon lig ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.