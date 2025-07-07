Barcelona, Wojciech Szczesny'nin Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı
İspanyol ekibi Barcelona, kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. Szczesny'nin, sezon içinde sergilediği performansın ardından bu uzatma kararı alındı.
Barcelona, Polonyalı milli kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kalecisi Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Marc Andre ter Stegen'in sakatlığı nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için kulübe katılan Szczesny'nin sergilediği performans ile Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtladığı belirtildi.
Polonya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 35 yaşındaki kaleci, daha önce Juventus, Roma, Brentford ve Arsenal'de de forma giydi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor