Üye Girişi
Haberler

Barcelona, Valencia ile berabere kalarak puan kaybını sürdürdü

Güncelleme:
Abone Ol

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Barcelona, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak puan kaybını sürdürdü. Barcelona, son 3 maçtır kazanamıyor.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında, Barcelona, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak, puan kaybını sürdürdü.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmada, Barcelona 55. dakikada Joao Felix ile öne geçse de ev sahibi takım 70. dakikada Hugo Guillamon ile beraberliği yakaladı.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı maçta Girona'ya 4-2 yenilen Barcelona, Valencia deplasmanındaki aldığı beraberlikle 35 puanla 3. sırada kaldı.

La Liga'da birer maç eksiği olan Girona 41 puanla lider, Real Madrid ise 39 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Belçika'nın Antwerp takımına da yenilen Barcelona, son 3 maçtır kazanamıyor.

Kaynak: AA / Spor

Valencia İspanya La Liga Futbol Haberler

Bakmadan Geçme

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek? Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title