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Barcelona UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu

Barcelona UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu

Spor Haberleri

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Wolfsburg'u 3-2 yenen Barcelona, şampiyon oldu. İspanya temsilcisi, 2021'in ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Wolfsburg'u 3-2 yenen Barcelona, şampiyon oldu.

Kadın futbolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasının finalinde İspanya ekibi Barcelona ile Almanya temsilcisi Wolfsburg, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşılaştı.

Wolfsburg, 3. dakikada Ewa Pajor ve 37. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede etkili hücum eden Barcelona, 48 ve 50. dakikalarda Patricia Guijarro, 70. dakikada Fridolina Rolfö'nün kaydettiği gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı.

İspanya temsilcisi, 2021'in ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Barcelona İspanya Spor Haberler

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