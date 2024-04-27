Barcelona, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona, Chelsea'yi 2-0 yenerek finale çıktı. İlk maçı kaybeden Barcelona, deplasmanda aldığı galibiyetle adını finale yazdırdı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiltere ekibi Chelsea'yi 2-0 yenen İspanya temsilcisi Barcelona finale kaldı.
Kadın futbolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasının yarı finalinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.
Konuk takım, 25. dakikada Aitana Bonmati ve 75. dakikada Fridolina Rolfö'nün attığı gollerle 2-0 galip geldi. Chelsea'de Kadiesha Buchanan, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Barcelona, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Yarı finalin diğer ayağında Fransa temsilcileri Paris Saint-Germain (PSG) ile Olimpik Lyon karşılaşacak. İlk maçı 3-2 kazanan Olimpik Lyon, yarın TSİ 17.00'de PSG'ye konuk olacak.