Barcelona, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

Uefa Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya takımı Barcelona, Portekiz takımı Sporting Lisbon'u 4-0 yenerek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan final maçında Barcelona, Sporting'i Lozano, Ferrao, Pito ve Dídac'tan gelen gollerle 4-0 mağlup etti.

Bu skorla İspanyol takımı, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez şampiyon oldu.