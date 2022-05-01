Barcelona, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu - Haberler

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Barcelona, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

AA - Fatih Erel - Spor
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Barcelona, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya takımı Barcelona, Portekiz takımı Sporting Lisbon'u 4-0 yenerek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.

Uefa Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya takımı Barcelona, Portekiz takımı Sporting Lisbon'u 4-0 yenerek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan final maçında Barcelona, Sporting'i Lozano, Ferrao, Pito ve Dídac'tan gelen gollerle 4-0 mağlup etti.

Bu skorla İspanyol takımı, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez şampiyon oldu.

AA / Fatih Erel - Spor

Barcelona, Şampiyon, Futsal, UEFA, Spor, Haberler

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