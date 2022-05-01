Barcelona, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
AA - Fatih Erel - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya takımı Barcelona, Portekiz takımı Sporting Lisbon'u 4-0 yenerek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
Uefa Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya takımı Barcelona, Portekiz takımı Sporting Lisbon'u 4-0 yenerek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan final maçında Barcelona, Sporting'i Lozano, Ferrao, Pito ve Dídac'tan gelen gollerle 4-0 mağlup etti.
Bu skorla İspanyol takımı, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez şampiyon oldu.
AA / Fatih Erel - Spor