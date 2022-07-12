Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı

İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetle iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kalinic, 2015-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti. Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği sarı-lacivertlilerle Türkiye'de üçer lig ve kupa, bir THY Avrupa Ligi zaferi yaşayan tecrübeli oyuncu, daha sonra Valencia ve Kızılyıldız'da görev yapmıştı.

Geçen sezon Kızılyıldız formasıyla şampiyonluk yaşadığı Adriyatik Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Kalinic, THY Avrupa Ligi'nde ise maç başına 12,6 sayı, 3,9 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.