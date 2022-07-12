Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı

İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti.

İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetle iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kalinic, 2015-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti. Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği sarı-lacivertlilerle Türkiye'de üçer lig ve kupa, bir THY Avrupa Ligi zaferi yaşayan tecrübeli oyuncu, daha sonra Valencia ve Kızılyıldız'da görev yapmıştı.

Geçen sezon Kızılyıldız formasıyla şampiyonluk yaşadığı Adriyatik Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Kalinic, THY Avrupa Ligi'nde ise maç başına 12,6 sayı, 3,9 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Nikola Kalinic Basketbolcu İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title