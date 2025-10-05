Barcelona, Sevilla'ya 4-1 Yenilerek İlk Mağlubiyetini Aldı

Haberler

LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, Sevilla'ya karşı oynadığı maçta 4-1'lik bir yenilgi alarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Sevilla'nın golleriyle elde ettiği galibiyet, onları puan durumunda 2. sıraya taşıdı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sevilla, 13. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, maçın 36. dakikasında Isaac Romero'nun golüyle skoru 2-0 yaparken Barcelona, 45+7. dakikada Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.

İkinci yarıda maçın kontrolünü ele geçiren Sevilla, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams'la 2 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Sevilla, bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. 19 puanda kalan Barcelona ise lider Real Madrid'in ardından 2. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
