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Barcelona, Real Sociedad deplasmanından 3 puan aldı

AA - Şenhan Bolelli - Spor
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Barcelona, Real Sociedad deplasmanından 3 puan aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 11. dakikada Pierre Emerick Aubameyang attı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

Ligin bitmesine 5 hafta kala lider Real Madrid 78 puanla şampiyonluktaki önemli avantajını koruyor.

Real Sociedad ise 55 puanla 6. sırada kaldı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Real Sociedad, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Haberler

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