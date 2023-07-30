Barcelona, Real Madrid'i 3-0 Mağlup Etti

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası Şampiyonlar Turu'nda Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. İspanya'nın iki ezeli rakibi Arlington'da karşılaştı ve Barcelona, Ousmane Dembele, Fermin Lopez Martin ve Ferran Torres'in attığı gollerle galip geldi.