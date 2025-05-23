Barcelona, Raphinha'nın Sözleşmesini 2028'e Kadar Uzattı

Barcelona, Raphinha'nın Sözleşmesini 2028'e Kadar Uzattı
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İspanyol futbol kulübü Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Raphinha, bu sezon 34 gol ve 25 asistle dikkate değer bir performans sergiliyor.

İSPANYA La Liga ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Barcelona, bu sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan 28 yaşında Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Katalan deviyle tüm kulvarlarda 56 maça çıkarak 34 gol ve 25 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı oyuncu kariyer sezonunu geçirirken, Ballon d'Or adayları arasında da yer alması bekleniyor.

Vitoria Guimares, Sporting, Rennes ve Leeds United formaları da giyen Raphinha, Barcelona'ya 2022 yılında imza atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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