Barcelona, Mallorca'yı 2-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde ( La Liga ) oynanan 34. hafta maçında Barcelona sahasında, Mallorca'yı 2-1 yendi.

Barcelona, Memphis Depay'ın 25. dakikada bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sergio Busquets, 54. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Mallorca'da Antonio Raíllo 79. dakikada bulduğu gol ile farkı bire indirse de mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla, Barcelona 66 puanla 2. sırada bulunuyor. Mallorca ise küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor.

Real Madrid, dün Espanyol'u 4-0 mağlup ederek sezonun bitime 4 hafta kala 35. La Liga şampiyonluğunu elde etti.