Barcelona mali sorunlardan dolayı Barça TV'yi kapatıyor

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi 30 Haziran'da kapatacak.

Katalonya radyosu RAC1'in verdiği habere göre Barcelona yönetim kurulu, 30 Haziran'dan itibaren Barça TV'nin yayınlarını durdurarak, buradaki 120 ile 140 çalışanının işine son verecek.

Haberde, son yıllarda ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'nın Telefonica şirketine, sözleşmenin 30 Haziran'dan itibaren uzatılmayacağını duyurduğu bildirildi.

Barcelona'nın, 14 çalışanıyla birlikte internetteki streaming platformu aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam etmeyi planladığı da iddia edildi.