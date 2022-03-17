Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek.
Uefa Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;GALATASARAY: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Gomis
BARCELONA: Ter Stegen - Dest, Pique, Eric Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor