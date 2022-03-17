Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek.

Uefa Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;

GALATASARAY: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Gomis

BARCELONA: Ter Stegen - Dest, Pique, Eric Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Barcelona, UEFA, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title