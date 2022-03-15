Barcelona maçına İtalyan hakem
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'ın 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında görev alacak hakem kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında görev alacak hakem kadrosu belli oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
Demirören Haber Ajansı / Spor