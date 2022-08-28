Barcelona, ligde Valladolid'i 4-0'la geçti Spor Haberleri İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Valladolid'i 4-0 mağlup etti. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Valladolid'i 4-0 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini Robert Lewandowski (Dk. 24 ve 65), Pedri (Dk. 43) ve Sergi Roberto (Dk. 90+2) attı. Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bugün de rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona, 2. sırada yer aldı. La Liga'ya bu sezon çıkan Valladolid ise 1 puanla 19'unculukta kaldı. Spor Kaynak: AA / Şenhan Bolelli Valladolid Barcelona İspanya La Liga Spor Haberler

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