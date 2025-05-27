Barcelona, Lamine Yamal ile Sözleşmesini 2031'e Uzattı

Barcelona, Lamine Yamal ile Sözleşmesini 2031'e Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol futbol devi Barcelona, 17 yaşındaki yetenekli futbolcusu Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını açıkladı. Yamal, Barcelona formasıyla 106 maçta 25 gol ve 34 asistle dikkat çekti.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, 17 yaşındaki hücum oyuncusu Lamine Yamal'ın sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanya LaLiga'yı şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, yıldız oyuncusu Lamine Yamal ile 2031 yılına kadar nikah tazeledi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, Birinci Başkan Yardımcısı Rafa Yusta ve Kulübün Sportif Direktörü Anderson Luis de Souza "Deco"nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla yeni sözleşmesini imzaladı.

Lamine Yamal için sözleşme uzatması, mevcut Barça projesinin sağlamlığının bir başka göstergesi. Barça forveti, ilk takım için ilk maçına 29 Nisan 2023'te, henüz 15 yaşındayken çıktı ve o zamandan beri Barcelona yakınlarındaki Mataro'dan gelen genç, FC Barcelona tarihinin bir parçası olan performanslarıyla dünya futbolu sahnesine çıktı" ifadelerine yer verildi.

Barcelona formasıyla toplam 106 müsabakada görev alan Yamal, 25 gol, 34 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya'dan Trump'a yanıt: Gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı

Putin'in yanıtı zehir zemberek! Trump'ı "dünya savaşı" ile tehdit etti
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.