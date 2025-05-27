Barcelona, Lamine Yamal ile Sözleşmesini 2031'e Uzattı

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, 17 yaşındaki hücum oyuncusu Lamine Yamal'ın sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanya LaLiga'yı şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, yıldız oyuncusu Lamine Yamal ile 2031 yılına kadar nikah tazeledi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, Birinci Başkan Yardımcısı Rafa Yusta ve Kulübün Sportif Direktörü Anderson Luis de Souza "Deco"nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla yeni sözleşmesini imzaladı.

Lamine Yamal için sözleşme uzatması, mevcut Barça projesinin sağlamlığının bir başka göstergesi. Barça forveti, ilk takım için ilk maçına 29 Nisan 2023'te, henüz 15 yaşındayken çıktı ve o zamandan beri Barcelona yakınlarındaki Mataro'dan gelen genç, FC Barcelona tarihinin bir parçası olan performanslarıyla dünya futbolu sahnesine çıktı" ifadelerine yer verildi.

Barcelona formasıyla toplam 106 müsabakada görev alan Yamal, 25 gol, 34 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL