Barcelona, LaLiga'da Villarreal'e Yenildi

Barcelona, LaLiga'da Villarreal'e Yenildi
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Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, Villarreal'e 3-2 mağlup oldu. Villarreal'in gollerini Ayoze Perez, Santiago Comesana ve Tajon Buchanan atarken, Barcelona'nın golleri Lamine Yamal ve Fermin Lopez'ten geldi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, 37. hafta maçında konuk ettiği Villarreal'e 3-2 yenildi.

Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Villarreal'in gollerini 4. dakikada Ayoze Perez, 50. dakikada Santiago Comesana ve 80. dakikada Tajon Buchanan attı.

Barcelona'nın gollerini ise 38. dakikada Lamine Yamal ve 45+5. dakikada Fermin Lopez kaydetti.

Bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşayan Barcelona 85 puanda kalırken, 5. sıradaki Villarreal ise puanını 67'ye çıkardı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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