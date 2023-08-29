Barcelona, Kırgızistan'da Futbol Akademisi Kurdu

İspanyol futbol kulübü Barcelona, Kırgızistan'ın Celalabad kentinde futbol akademisi kurdu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı açılış töreninde akademin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barcelona Kulübü Başkanı Laporta ise akademinin ikincisinin temelini yarın Bişkek'te atılacağını anımsattı. Başkent Bişkek'te, yarın ayrıca eski Barcelonalı futbolcuların yer alacağı gösteri maçı yapılacak.