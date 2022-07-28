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Barcelona, Jules Kounde'nin transferi için Sevilla ile anlaştı

Barcelona, Jules Kounde'nin transferi için Sevilla ile anlaştı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Jules Kounde'nin transferi için Sevilla ile prensip anlaşmasına vardı.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Jules Kounde'nin transferi için Sevilla ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki stoperin bonservis bedeli konusunda Sevilla ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fransız oyuncu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

İspanyol basınına göre Barcelona, bu transfer için Sevilla'ya 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek ve Kounde'yle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fransa Milli Takımı'nda 11 maça çıkan Kounde, 2019 yılında 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Sevilla'da ise 133 karşılaşmada 9 gole imza attı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Sevilla FC İspanya La Liga Futbol Spor Haberler

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