Barcelona, Joao Felix'i kiraladı
Barcelona, Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Joao Felix'i bir yıllığına kiraladığını duyurdu. Felix, Benfica altyapısından yetişmiş ve 2019'da Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
İspanya ekibi Barcelona, Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Barcelona Kulübü, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
Benfica altyapısında yetişen Felix, 2019'da 127 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Madrid ekibinde bir lig şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralanmıştı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor