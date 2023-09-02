Barcelona, Joao Cancelo'yu kiraladı

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere temsilcisi Manchester City'den Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere temsilcisi Manchester City'den Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki Cancelo'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Benfica altyapısında yetişen Cancelo, Valencia, Inter ve Juventus'ta oynadıktan sonra 2019'da Manchester City'ye transfer olmuştu.

Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Manchester City'de 154 maça çıkıp 9 gol atan tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Bayern Münih'e kiralanmıştı.