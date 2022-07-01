Barcelona Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

AA - Şenhan Bolelli - Spor
 - Güncelleme:
Barcelona Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen 32 yaşındaki Çek pivot Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen 32 yaşındaki Çek pivot Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Katalan kulübü yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk transferi olarak Vesely'i 30 Haziran 2025'e kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelona Basketbol Genel Direktörü Juan Carlos Navarro da Vesely ile ilgili "Her şeyi kazanmaya hazır bir takım oluşturmak için heyecan verici bir transfer." açıklamasını yaptı.

Tecrübeli ve başarılı Çek oyuncuyu "Avrupa Ligi'nin klasiklerinden biri" olarak tanıtan Barcelona, 2017'de Fenerbahçe ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Vesely'in 2019'da MVP (En iyi oyuncu) seçildiğini, 2017, 2018 ve 2019'da ise en iyi ilk 5'te yer aldığını hatırlattı.

Vesely, 1'i son sezonda olmak üzere Fenerbahçe ile 4 lig şampiyonluğu da kazandı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Fenerbahçe Jan Vesely Barcelona İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title