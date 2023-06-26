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Barcelona, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Barcelona, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

İspanya LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.

p> Barcelona, Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Manchester City ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlendi. İlkay Gündoğan, Barcelona'nın bu sezonki ilk transferi oldu.

MANCHESTER CİTY'DEN TEŞEKKÜRÖte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İlkay Gündoğan Barcelona İspanya Spor Haberler

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