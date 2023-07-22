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Barcelona ile Juventus arasındaki hazırlık maçı iptal edildi

Spor Haberleri

Barcelona ile Juventus arasında bu gece oynanması planlanan hazırlık maçı, İspanyol ekibindeki futbolcuların rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi. Barcelona'dan yapılan açıklamada, ABD'nin California eyaletindeki Levi's Stadı'nda TSİ 5.30'da oynanması planlanan maçın iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, İspanyol temsilcisinde çok sayıda futbolcunun mide virüsüne yakalandığı kaydedildi.

Barcelona ile Juventus arasında bu gece oynanması planlanan hazırlık maçı, İspanyol ekibindeki futbolcuların rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, ABD'nin California eyaletindeki Levi's Stadı'nda TSİ 5.30'da oynanması planlanan maçın iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, İspanyol temsilcisinde çok sayıda futbolcunun mide virüsüne yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Amerika Birleşik Devletleri California Barcelona Juventus Spor Haberler

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