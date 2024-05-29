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Barcelona, Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Alman çalıştırıcı Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Flick, 30 Haziran 2026'ya kadar Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapacak.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Alman çalıştırıcı Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Xavi ile yollarını ayıran İspanyol ekibi Barcelona, yeni teknik direktörünü duyurdu. Katalanlar, Alman teknik direktör Hansi Flick ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Barcelona'nın resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Flick'in, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, Eylül 2023'te görevden alınmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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