Barcelona, genç yıldızı Gavi ile sözleşme yeniledi Spor Haberleri İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi ile yeni sözleşme imzaladı. İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gavi'nin sözleşmesinde 1 milyar avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Barcelona La Liga Spor Haberler

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