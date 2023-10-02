Barcelona, genç futbolcu Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi

İspanyol ekibi Barcelona, 16 yaşındaki kanat oyuncusu Lamine Yamal ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı. Yamal'ın sözleşmesinde 1 milyar avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Geçen sezon LaLiga'da forma giyen Yamal, tarihin en genç oyuncusu olarak kaydedildi.

İspanyol ekibi Barcelona, genç futbolcusu Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kanat oyuncusu Yamal ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Yamal'ın sözleşmesinde Pedri ve Gavi'de olduğu gibi 1 milyar avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Geçen sezon mayıs ayında Real Betis karşısında sonradan oyuna giren Yamal, 15 yıl 290 günle LaLiga tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olarak tarihe geçmişti.