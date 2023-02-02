Barcelona erteleme maçında Real Betis'i deplasmanda yendi Spor Haberleri İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, 17. haftaya denk gelen erteleme maçında deplasmanda Real Betis'i 2-1 mağlup etti. İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, 17. haftaya denk gelen erteleme maçında deplasmanda Real Betis'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti. İkinci yarıda Barcelona, Raphinha (Dk. 65) ve ardından Robert Lewandowski (Dk. 80) ile 2-0 öne geçti. Real Betis'in tek golünü 85. dakikada Barcelonalı Jules Oliver Kounde kendi kalesine attı. Ev sahibi takım Betis'te William Carvalho, uzatmaların son dakikasında kırmızı kart gördü. La Liga'da lider durumda olan Barcelona puanını 50'ye çıkardı. Betis ise 31 puanla 6'ncılıkta kaldı. İspanyol liginde lider Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid (42 puan) diğer bir erteleme maçında 2 Şubat'ta sahasında Valencia'ya karşı oynayacak. Spor Kaynak: AA / Şenhan Bolelli Real Betis Barcelona İspanya La Liga Spor Haberler

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