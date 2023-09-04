Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti. Barcelona, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Osasuna'nın eşitliği getiren golüne karşılık Barcelona, penaltıdan attığı golle üç puanı aldı. Barcelona 10 puanla 3. sırada yer alırken, Osasuna 6 puanla 10. sırada kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

Barcelona, karşılaşmanın ilk yarısını 45+1. dakikada Jules Kounde'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi takım 76. dakikada Ezequiel Avila ile skora eşitliği getirse de 85. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı gol Barcelona'ya üç puanı getirdi.

Osasuna'da Alejandro Catena, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 10'a yükselten Barcelona, Girona'nın ardından averajla 3. sırada bulunuyor.

Osasuna ise 6 puanla 10'unculukta kaldı.

La Liga'da 4'te 4 yapan tek takım olan Real Madrid ise 12 puanla lider konumda yer alıyor.

Diğer yandan Madrid'deki kötü hava şartlarından dolayı Atletico Madrid-Sevilla maçı ertelendi.