Barcelona Deplasmanda Berabere Kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Real Mallorca ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın hızlı başlangıcına rağmen Barcelona, beraberliği sağladı ancak galibiyeti kaçırdı. Barcelona liderliğini sürdürdü ancak Real Madrid'in önünde kalmak için kazanması gerekiyor.